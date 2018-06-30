" الخارجية " تصدر بيانا هاما حول أوضاع المواطنين المتوجهين إلى جورجيا

المصدر: البيان الالكتروني

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنها تتابع أوضاع المواطنين المتوجهين إلى جورجيا .

وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها تتابع ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض عدد من المواطنين لسوء المعاملة في مطارات جورجيا وإجبارهم على الرجوع للدولة.

وتؤكد الوزارة على أنها الاوسفارة الدولة في تبليسي تتابع هذا الموضوع بكل جدية وتوليه الاهتمام الكبير، كما تتابع أوضاع مواطني الدولة في جورجيا وتعمل على تقديم كافة الرعاية والخدمات التي يحتاجونها خلال تواجدهم في جورجيا.

وتدعو المواطنين للتسجيل في خدمة تواجدي والاطلاع إلى ارشادات ونصائح السفر على موقع الوزارة، والتواصل معها في الحالات الطارئة على الرقم ‭+995 595 666 466‬ أو مع مركز اتصال وزارة الخارجية على الرقم 80044444.