بالفيديو..«طرق دبي» تنتهي من أعمال حفر نفق مسار 2020

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، انتهاء أعمال الحفر الأساسية في نفق مشروع (مسار 2020)، الذي يبلغ طوله الإجمالي 3200 متر، على عمق يتراوح من 12 إلى 36 متراً.

وقال الطاير: بدأت أعمال حفر النفق في شهر أكتوبر الماضي، حيث انطلق حفار الأنفاق العملاق (وقيشة إكسبو 2020) من منطقة ديسكفري جاردن ووصل للمحطة النفقية في منطقة عقارات جميرا للجولف في فبراير الماضي، ثم استكمل أعمال الحفر حتى منطقة مجمع دبي للاستثمار، وصولاً لمحطته النهائية في منطقة غرين كوميونيتي.

وأضاف: تمتاز " الوقيشة " بقدرتها على تفتيت الصخور واختراق الطبقات الرملية وأي أجزاء أخرى قد تصادف عملية الحفر، حيث تحتوي على غطاء "ترس معدني ضخم"، مدعم بذيل آلي، ودولاب قاطع مع تجويف خلف الدولاب يختلف شكله حسب أنواع الحفر والطبقات الأرضية التي يجري حفرها، ونوع التربة التي يجري العمل بها، ويقع خلف التجويف رافعات هيدروليكية لدعم اندفاع الحفار إلى الأمام أثناء عملية الحفر، ويلاحظ في تصميمه أيضا وجود آلة لإزالة التربة، وأنابيب لإخراج الطين، وغرفة تحكم، وغير ذلك من الأجزاء الضرورية ذات التقنية العالية والمزايا الفائقة لتسريع واستكمال عمليات الحفر، وتتكون الحلقة الخرسانية الدائرية الواحدة من ستة إلى سبعة قوالب، ويبلغ طول كل حلقة قرابة متر ونصف المتر.

كما تمتاز " الوقيشة " بأنها صديقة للبيئة ولا تحدث أي تأثير سلبي للطبقات الأرضية المحاذية للتي تجري بها عمليات الحفر، إضافة إلى أنها تحدث أنفاقا ذات مستويات متناسقة وهو ما يسهل عمليات البناء والإنشاء، ويخفف نفقات تركيب جدران الأنفاق.

وأعرب الطاير عن ارتياحه لسير العمل في مشروع مسار 2020، حيث يجري تنفيذه وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، ويتوقع الانتهاء من أعمال الجسور العلوية في شهر نوفمبر المقبل، والانتهاء من جميع أعمال السكة الحديدية في (مسار 2020) في شهر يوليو في عام 2019، وستبدأ الهيئة التشغيل التجريبي للمترو في شهر فبراير في عام 2020.