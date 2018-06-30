قائد عام شرطة دبي يأمر بترقية ضابطي صف

المصدر: دبي - البيان

أمر اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بترقية الرقيب ناصر أحمد نور، والعريف أول عبده صالح أحمد قاسم، من مرتب الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، إلى الرتبة التي تلي رتبتهما، وذلك لخدمتهما الطويلة وتفانيهما وإخلاصهما في العمل.

جاء ذلك خلال حفل تكريم جائزة القائد العام للتميز لعام 2018 لفئات وسام القائد العام للتميز، والتميز الإداري، والتميز المؤسسي، في فندق بلازوفيرساتشي بدبي، بحضور مساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وعدد من الضباط وموظفي شرطة دبي.

وأثنى اللواء عبد الله خليفة المري على جهود الرقيب ناصر أحمد نور، والعريف أول عبده صالح أحمد قاسم، وكفاءتهما في أداء واجبهما، حيث كانا مثالا يحتذى به في الأخلاق والتفاني في العمل ومحل إشادة وتقدير من قبل زملاء العمل والمسؤولين، متمنياً من الجميع أن يحذو حذوهما والسير على خطاهما.

من جانبهما عبر الرقيب ناصر أحمد نور، والعريف أول عبده صالح أحمد قاسم، عن شكرهما الجزيل وامتنانهما للقيادة العامة لشرطة دبي تقديراً لهذه المبادرة الطيبة واللفتة الكريمة من قائدها العام.