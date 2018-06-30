شرطة أبوظبي تستهدف 100 طالب في «طيّار المستقبل»

المصدر: أبوظبي - وام

تنفذ إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية بالتعاون والتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة النسخة الثانية من مبادرة «طيّار المستقبل» في الثامن من يوليو المقبل.

وتستهدف 100 طالب وطالبة من مرحلة الثانوية خلال العطلة الصيفية.

وأكد العقيد طيّار عبيد محمد الشميلي نائب مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي ورئيس لجنة مبادرة طيّار المستقبل حرص شرطة أبوظبي على إطلاق المبادرات الهادفة والاهتمام بكل شرائح المجتمع، وخصوصاً طلاب وطالبات المدارس وتوفير برامج وأنشطة ودورات تدريبية تغرس في نفوسهم القيم الإيجابية والمواطنة الصالحة وتستثمر أوقات فراغهم خلال الإجازات الدراسية.

حرص

وقال العقيد طيّار الشميلي إن المبادرة تأتي من منطلق حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تعزيز قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتنفيذاً لاستراتيجية عام زايد بهدف تعزيز قيمة بناء الإنسان والاستدامة، وغرس القيم الإيجابية والمواطنة الصالحة، واستثمار أوقات فراغ الطلبة خلال إجازة الصيف.

وأضاف أن البرنامج يستمر «6 أسابيع»، ويقدم تجربة عملية للطلاب يتعرفون خلالها على طبيعة العمل الشرطي وأساسيات علوم الطيران ويتم توزيعهم على أفرع وأقسام الإدارة ليخوضوا تجربة عملية يمارسون فيها مهام العاملين في إدارة طيران شرطة أبوظبي ويطلعون على الخدمات التي تقدمها الإدارة ويكتسبون خبرات جديدة ويصقلون معارفهم ليكونوا على قدر كبير من تحمل المسؤولية إلى جانب غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن في نفوسهم.