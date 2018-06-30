بحث تعزيز التعاون بين شرطة دبي وشركات حراس الأمن

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اجتماع مجلس الشرطة الأمني مع مديري شركات حراس الأمن الخاصة، بحضور العميد سالم خليفة الرميثي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة.

والعميد محمد راشد بن صريع، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الإدارة والرقابة، والعقيد محمد عقيل جمعة أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري، وعدد من ضباط أعضاء مجلس الشرطة الأمني، ومديري الشركات لحراس الأمن بدبي.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق التوجهات الرئيسية الثلاثة لاستراتيجية شرطة دبي، والتي تتمثّل في «إسعاد المجتمع» و«دبي مدينة آمنة» و«الابتكار في إدارة الموارد».

تواصل

وأكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري خلال الاجتماع حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد جسور التواصل والتعاون مع كل الهيئات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص بما يخدم المصلحة العامة، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع كل المؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى مستوى عالٍ من المعايير الأمنية لما فيه من مصلحة للجميع. ومن جانبهم تقدم مديرو شركات حراس الأمن بالشكر الجزيل لشرطة دبي لعقدها مثل هذه الاجتماعات، مثمنين دورها في توفير الأمن للقاطنين في الإمارة.