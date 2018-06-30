خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يهنئون أمير الكويت بنجاح العملية الجراحية لناصر الصباح

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، هنأه فيها بنجاح العملية الجراحية التي أجراها الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي.

وأعرب سموه عن خالص تمنياته للشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أمير دولة الكويت الشقيقة.

برقيات

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى أخيهم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة للتهنئة بنجاح العملية الجراحية التي أجراها الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي.

وأعرب أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات عن خالص تمنياتهم للشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.

تهنئة

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى أمير دولة الكويت الشقيقة.