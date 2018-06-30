حامد بن زايد والشيوخ يحضرون عرساً جماعياً في العين

المصدر: العين - وام

حضر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي مساء أول من أمس العرس الجماعي لأبناء المحرمي والعامري والمنهالي الذي أقيم في قاعة الاحتفالات بمركز العين للمؤتمرات.

كما حضر الحفل، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، والشيخ الدكتور منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة.

والشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ خليفة بن منصور بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن حشر آل مكتوم، وعدد من المسؤولين والشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة ولفيف من الأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل عروض شعبية من التراث الإماراتي ابتهاجاً بالمناسبة.