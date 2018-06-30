«كهرباء دبي» تدعو المتعاملين إلى تحديث بياناتهم

المصدر: دبي - البيان

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أهمية تحديث المتعاملين لبياناتهم الشخصية بما في ذلك رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني، وصندوق البريد وغير ذلك من معلومات، لضمان حصولهم على الفواتير الخضراء والإشعارات الأخرى، حيث ستكون خدمة تحديث البيانات الشخصية متاحة لمتعامليها من جميع الفئات فقط عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وذلك اعتباراً من اليوم السبت الموافق 30 يونيو 2018.

وأشارت الهيئة إلى سهولة تحديث بيانات المتعاملين عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي دون الحاجة لزيارة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها، حيث ستكون الطريقة الوحيدة المتاحة للمتعاملين لتحديث البيانات اعتباراً من التاريخ المذكور.

منظومة متكاملة

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تنسجم هذه الخطوة مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتقليل نسبة مراجعي المراكز الحكومية بنسبة 80%، ورؤية سموه لتقديم أفضل الخدمات الحكومية التي تسهل حياة الناس وتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

كما تأتي تماشياً مع «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى بناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق بحلول عام 2021، وإلغاء طباعة أكثر من مليار ورقة في حكومة دبي سنوياً.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئة توفر جميع خدماتها عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، حيث يمكن للمتعاملين إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة لزيارة مراكز إسعاد المتعاملين بما يوفر وقتهم وجهدهم ويحقق سعادتهم».

يذكر أن جميع خدمات الهيئة متاحة على تطبيقها الذكي الذي يدعم أشهر المنصات العالمية مثل آي.أو.أس (IOS)، وآندرويد (Android).