خيمة لإحياء قيم عام زايد في مطار البطين

المصدر: أبوظبي - وام

أقام قسم مطار البطين بمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي فعالية خيمة «إحياء قيم عام زايد» بالتعاون مع إدارة أمن المطارات.

وتم خلال الفعالية توزيع كتاب «والد الأمة» على المسافرين والمراجعين للقسم.

وتأتي المبادرة من منطلق حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تعزيز قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتنفيذاً لاستراتيجية عام زايد لتعزيز قيمة بناء الإنسان وتعريف المسافرين من أبناء الدول الشقيقة بقيم مؤسس الدولة.

وقال الرائد علي سعيد الشبلي رئيس قسم مطار البطين إن الكتاب يتضمن أقوال وكلمات مأثورة للشيخ زايد، طيب الله ثراه، وجاءت فكرة توزيعه للتعريف بتلك الكلمات الحكيمة وترسيخها في مجتمعنا.