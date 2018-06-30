الإمارات تشارك باجتماع الكيميائيين الخليجي في البحرين

المصدر: المنامة - البيان

تشارك الجمعية الكيميائية الإماراتية في حضور اجتماع الدورة الثالثة للجمعية العمومية لاتحاد الكيميائيين الخليجي والذي تستضيفه الجمعية الكيميائية البحرينية.

وأثنت الكيميائية موزة سيف مطر الشامسي مساعد الأمين العام لاتحاد الكيميائيين العرب رئيس الجمعية الكيميائية الإماراتية على موافقة مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة على تسجيل الاتحاد في مملكة البحرين مشيدة بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الخليجية الرشيدة للعمل المجتمعي التطوعي الكيميائي.

وقال الكيميائي جمال ناصر العتيبي أمين عام اتحاد الكيميائيين الخليجي سيتم خلال الاجتماع تسليم رئاسة الاتحاد لمملكة البحرين واستعراض التقريرين الإداري والمالي للأمانة العامة ومراجعة مستجدات تسجيل الاتحاد لدى مملكة البحرين .

واعتماد الخطة الاستراتيجية لأعمال الاتحاد المقدمة من الأمانة العامة واعتماد أعمال اللجنة الاستشارية للاتحاد ومقترحات تطويرها وإبراء ذمة الأمانة العامة وإجراء انتخابات الأمانة العامة للدورة الجديدة وإقرار موعد ومكان اجتماع الدورة الرابعة للاتحاد.