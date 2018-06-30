تكريم موظفين متميزين في شرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان كلا من المقدم أحمد راشد السويدي رئيس قسم الوثائق والمراسلات، والملازم أول عبد الله صالح الظاهري مدير فرع الشؤون القضايا، والمساعد أول راشد سالم الخضر الشامسي من مرتب مكتب قائد عام الشرطة، وذلك لتميزهم في العمل، وتقديراً لجهودهم في أداء مهامهم الموكلة إليهم وكفاءتهم وتفانيهم وإخلاصهم في أداء الواجب.

من جانبه، أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بجهودهم الذين أثبتوا تميزهم بأدائهم الوظيفي، داعياً الموظفين إلى بذل مزيد من الجهد والتفاني في كل المهام الموكلة إليهم. وفي ختام التكريم شكر قائد عام شرطة عجمان المكرمين على تميزهم في أداء مهامهم، مؤكداً أن شرطة عجمان تميزت بتميزهم وإخلاصهم وولائهم للعمل، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.