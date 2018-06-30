إطلاق خط حافلات بين محطة مترو الراشدية والشارقة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة المواصلات العامة، في هيئة الطرق والمواصلات، أخيراً، خطّاً جديداً للحافلات بين دبي والشارقة، أطلقت عليه (E311).

وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمة للركاب المتنقلين بين الإمارتين يومياً. وقال محمد أبو بكر الهاشمي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة: إن المؤسسة خصصت (6) حافلات عادية لخدمة هذا الخط بزمن تقاطر 30 دقيقة، حيث سيكون مسار هذه الحافلات بين محطة مترو الراشدية في دبي، ومحطة الجبيل في الشارقة.

خط سير

وأوضح الهاشمي: «سيكون خط سير هذه الحافلات من محطة مترو الراشدية في دبي مروراً بشارع الشيخ محمد بن زايد لتدخل الشارقة لخدمة المواقف التالية: المنطقة الصناعية للأصباغ الوطنية (1)، مليحة تقاطع المنطقة الصناعية، مليحة صباح للصناعات (1)، مليحة جيكومنروا (1)، مليحة مكتب البلدية (1)، مليحة مفرق الصناعية الثانية (ب1)، مليحة مفرق الصناعية الثانية (أ1)، تقاطع جاي أند بي (1)، مليحة تقاطع إشارة مازا (أ1)، شارع الملك تقاطع إشارة مازا (1)، شارع الملك فيصل جسر (1)، شارع الملك فيصل جمبو سوني (1)، محطة وقود أدنوك في شارع الملك فيصل (1) وشارع الملك فيصل سوق الذهب القديم، وصولاً إلى محطة الجبيل».