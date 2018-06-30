170 طالباً يشاركون في برنامج أبطال شرطة الغد بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أطلعت شرطة أبوظبي طلاب برنامج أبطال شرطة الغد وأولياء الأمور على أهداف وفعاليات وأنشطة البرنامج في دورته الثانية.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته إدارة مدارس الشرطة بقطاع الموارد البشرية ومحاضرة تعريفية للمشاركين بالبرنامج في كلية الشرطة.

وتنطلق فعاليات البرنامج في الثامن من يوليو المقبل بمشاركة أكثر من 170 طالباً وطالبة من المواطنين من سكان أبوظبي والعين في مقر إدارة مدارس الشرطة في العين وكلية الشرطة ومركز التربية الرياضية.

وقال العميد مهنا محمد النعيمي مدير إدارة مدارس الشرطة: إن هذه الدورة تعد ضمن مبادرات شرطة أبوظبي في عام زايد 2018 وتجسد اهتمام القيادة الشرطية بفئة الشباب واستثمار أوقات فراغ طلاب المدارس خلال العطلة الصيفية من خلال محاضرات تثقيفية تعزز القيم الوطنية النبيلة والأخلاق الحميدة وحب الوطن في نفوسهم.

وأكد أن دورة «أبطال شرطة الغد» تعزز مبادئ مبادرة «كلنا شرطة»، والتي تركز على ضمان المحافظة على أمن وسلامة المجتمع ومواكبة النهضة الحضارية الشاملة في إمارة أبوظبي.

وأوضح أن برنامج الدورة يشتمل على محاضرات تثقيفية وأنشطة متنوعة وتدريبات ميدانية في مجالات المشاة وفك وتركيب السلاح وممارسة رياضة السباحة وركوب الخيل وتنظيم زيارات ميدانية.

وأشار إلى أن الدورة في نسختها الثانية تتميز بمشاركة العنصر النسائي لأول مرة في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع وتنظيم محاضرات في الابتكار واستشراف المستقبل .