مركز شرطة حتا يكرّم الشركاء في مقر عملهم

المصدر: دبي - البيان

كرم العقيد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، شركاء المركز من المؤسسات والدوائر الحكومية ضمن مبادرة (نصلكم... لنشكركم)، وذلك لتعاونهم المستمر مع المركز.

وثمن العقيد الكتبي دور الشركاء الفعال وإسهامهم المباشر في تحقيق انجازات مركز شرطة حتا، معرباً عن تقديره لجهودهم المخلصة التي كان لها الفضل في دفع عجلة التطور والتميز في مجالات العمل الأمني والإسهام في تعزيز الاستقرار من خلال دعمهم المتواصل للجهود التي يقوم بها المركز لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

وأوضح العقيد الكتبي أن مبادرة «نصلكم...لنشكركم» تأتي انطلاقاً من رؤية وتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومبادئ ومرتكزات استراتيجية شرطة دبي ورؤيتها للدور الفعال الذي يلعبه المجتمع بجميع أفراده وقطاعاته ومؤسساته العامة والخاصة.

شراكة مجتمعية

وأوضح العقيد الكتبي أن الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة تشكل هوية المجتمع وصياغة توجهاته في شتى النواحي بهدف تطوير الأداء لهذه المؤسسات، فالشراكة المجتمعية تقوي جسور التواصل والتكامل في مختلف مجالات التنمية في الدولة.