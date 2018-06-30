الجمعية الأميركية لجراحة المناظير تعتمد مستشفى الزهراء مركز امتياز

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت الجمعية الأميركية لجراحة المناظير، تحت مظلة جمعية اختصاصيي الأمراض النسائية والولادة في الولايات المتحدة، مستشفى الزهراء كأول مركز امتياز في المنطقة، الأمر الذي سيعمل على تعزيز مكانة دبي على خريطة السياحة الصحية، عقب اطلاع وفد الجمعية الشهر الماضي على الإمكانات والكفاءات المهنية والنتائج المبهرة التي حققها المستشفى في علاج الأمراض النسائية المعقدة والمستعصية عن طريق التقنيات المتطورة في جراحة المناظير وقال الدكتور غسان لطفي استشاري ورئيس قسم أمراض النساء والولادة مدير مركز جراحة المناظير:

إن مستشفى الزهراء دبي اجتاز مراحل عدة قبل اعتماده مركز امتياز في جراحة المناظير النسائية من قبل الجمعية الأميركية التي كان لها متطلبات تضمنت عوامل ومؤشرات محددة .