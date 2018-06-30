راشد بن حميد يحضر أفراح الكتبي

المصدر: عجمان - وام

حضر الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حفل الاستقبال الذي أقامه سيف محمد راشد رويجدة الكتبي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة حمد سالم حمودة الكتبي في مدينة الذيد.

كما حضر الحفل الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، وأحمد محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وكبار ضباط الشرطة وأعيان البلاد وجمع غفير من الأهل والأصدقاء .

تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.