شرطة دبي تعزز التوعية بمخاطر المواد المخدرة

المصدر: دبي - البيان

اختتمت شرطة دبي بنجاح فعاليات حملة «كن مع أبنائك.. يكونوا بخير» التي نظمتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في دبي مول وعلى مدار 3 أيام، وشهدت تنظيم فعاليات توعية وجلسات حوارية وورش عمل ولقاءات مع مشاهير التواصل الاجتماعي، ومسيرة «الأمل» التي جابت أروقة المركز التجاري احتفاءً بهذه المناسبة.

وأكد العقيد عبدالله الخياط، مدير إدارة التوعية والوقاية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن حملة «كن مع أبنائك.. يكونوا بخير» شهدت تقديم توعية مكثفة بمضار ومخاطر المواد المخدرة لمختلف الجنسيات الزائرة لدبي مول وعلى مدار 3 أيام.

جهود

وتقدم العقيد الخياط بالشكر إلى كل الشركاء الاستراتيجيين لشرطة دبي في تنفيذ الحملة بنجاح وعلى جهودهم البناءة في تنفيذ فعاليات ثرية، وهم:

مركز «عونك» للتأهيل الاجتماعي، ومركز «إرادة» للعلاج والتأهيل، والمركز الوطني للتأهيل، وجمعية توعية ورعاية الأحداث، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ومركز حماية الدولي للتدريب، إلى جانب الجهود الاستثنائية والشراكة الفاعلة لإدارة دبي مول وبنك نور.