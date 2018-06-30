سفارتنا في بيروت تهدي مكتبة «الشباب البقاعي» 100 كتاب

المصدر: بيروت - وام

أهدت سفارة الإمارات لدى بيروت «جمعية الشباب البقاعي» في قرية عيتا الفخار اللبنانية 100 كتاب ضمن مبادرات «عام زايد» الذي تحتفل به الإمارات بمناسبة مئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وذلك لتعريف الأجيال المستقبلية بنهجه وفكره وحكمته «رحمه الله» الذي طالما سعى وشجع نحو إعلاء المبادرات الفكرية والعلمية.

وتسهم هذه المبادرة في دعم المكتبات اللبنانية ومدها بالكتب في مختلف المجالات مثل مآثر الشيخ زايد وتاريخ الإمارات وقيام الاتحاد والإنجازات إلى جانب مجموعة أخرى من الروايات ضمن نسخة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأعرب الدكتور عبدالله الطسة رئيس الجمعية عن شكره لدولة الإمارات ووقوفها في طليعة المساهمين بنهضة المجتمع وأعمال الخير.