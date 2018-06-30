حملة للتبرع بالدم ضمن «ليف ـ فيت»

المصدر: دبي - البيان

نظمت شركة عُمان للتأمين أمس فعالياتها السنوية للتبرع بالدم لمساعدة المستشفيات في الحفاظ على كميات الدم المتوفرة لديها، وحثت الشركة موظفيها على التجمع ومساندة المجتمع.

ونُظِّمت فعالية التبرع بالدم في إطار برنامج الصحة والعافية ليف- فيت «LivFit» التي أطلقتها الشركة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي التي قامت بدورها بفحص المتبرعين وجمع وحدات الدم من أكثر من 70 موظفاً.

وقال جان لويس لوران جوسي الرئيس التنفيذي للشركة: «تعتمد المستشفيات على التبرعات الطوعية للحفاظ على إمدادات الدم، ومن واجبنا حماية الأفراد وتقديم الدعم اللازم لهم وقت الحاجة. هذا ويسعدنا التقدم بهذه المساهمة التي سنثابر على توفيرها على مدار الأعوام المقبلة أيضاً».