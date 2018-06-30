سعيد ومنصور بن طحنون يحضران أفراح العامري والمهيري

المصدر: العين - وام

حضر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان، مساء أول من أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سيف سالم بوظفيرة العامري بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة عمير عتيق المهيري.

كما حضر الحفل الذي أقيم بقاعة احتفالات سويحان بمنطقة العين، الشيخ خليفة بن منصور بن طحنون آل نهيان، وعدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من المدعوين والمهنئين وزملاء العريس وأعيان قبيلتي العوامر والمهيري.

وتضمن الحفل عروضاً فنية شعبية منوعة ابتهاجاً بالمناسبة.