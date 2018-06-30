«مدني أم القيوين» يسيطر على حريق اندلع بمركبة

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

تمكنت فرق الدفاع المدني بأم القيوين من السيطرة على حريق اندلع مساء أمس في مركبة دون أن تسفر عن إصابات بشرية.

وقال المقدم سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين: إنه ور د بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بحريق اندلع بمركبة على شارع الاتحاد باتجاه إمارة رأس الخيمة في تمام الساعة 15: 1 مساءً وعلى ضوء البلاغ هرعت مركبات وآليات الدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرقة تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران بالمركبة دون وجود إصابات بشرية تذكر.وناشد مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين بالإنابة الجمهور الكريم بعدم التردد بإبلاغ إدارة الدفاع المدني على الرقم 997 - 999 عند مشاهدة أو حدوث أي حريق، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والبيئة.