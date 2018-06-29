بالفيديو..محمد بن زايد يطمئن على صحة سهيل مبارك الظاهري

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم سهيل مبارك الظاهري في مستشفى نيوميديكال سنتر في مدينة " خليفة أ " في أبوظبي واطمأن على صحته.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث مع الظاهري وأفراد عائلته واطمأن إلى وضعه الصحي وسير علاجه ..متمنيا له الصحة والعافية والشفاء العاجل.

من جانبه أعرب الظاهري وعائلته عن جزيل شكرهم وتقديرهم لزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والتي تجسد مدى الاهتمام الذي توليه قيادتنا الحكيمة بأبنائها المواطنين.

رافق سموه خلال زيارته المستشفى محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.