عبدالله بن زايد يزور مجموعة "هيندوجا" الهندية

المصدر: وام

قام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق بزيارة أشوك ليلاند إحدى أكبر شركات مجموعة "هيندوجا" في مدينة تشيناي وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية الهند.

كان في استقبال سموه لدى وصوله موقع الشركة سعادة شوم أشوك هندوجا عضو مجلس إدارة عائلة هيندوجا رئيس مبادرات الطاقة والاستدامة البديلة في مجموعة هيندوجا.

وقدم عدد من المسؤولين في مجموعة هيندوجا عرضا تقديميا إضافة إلى عرض ثلاثي الأبعاد حول ما تقدمه مجموعة شركات "هيندوجا" من خدمات وتسهيلات في مجال النقل وأبرز الأنشطة والمشاريع والنجاحات التي حققتها مجموعة "هيندوجا" في قطاعات الأعمال المختلفة مثل السيارات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام والترفيه والاتصالات والخدمات المصرفية والمالية والخدمات وتطوير مشاريع البنية التحتية والنفط والغاز والطاقة والعقارات والتجارة والرعاية الصحية وخططها المستقبلية عن طريق استخدام الطاقة النظيفة.

كما أن المجموعة تقوم بإبتكار العديد من المواد التي تسهم في تحسين حياة الفرد.

واستمع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى شرح مفصل عن شركة "أشوك لي ليند" والمركز الفني التابع لها .. وهي ثاني أكبر شركة لتصنيع المركبات التجارية في الهند ورابع أكبر مصنع للحافلات في العالم وتعتبر 12 من أكبر مصنعي الشاحنات على مستوى العالم .. ويقع مقر الشركة في مدينة تشيناي بالهند حيث تتوفر مراكزها الإنتاجية في جميع أنحاء العالم بما فيها المملكة المتحدة وإمارة رأس الخيمة .

وأشاد سموه بالكفاءات التي تسعى عبر قطاعات الأعمال المختلفة في مجموعة "هيندوجا" إلى إبراز مهاراتها وكفاءتها ..متمنيا لهم التوفيق والنجاح والاستفادة من الإمكانات التي تقدمها الشركات والتي تعد واحدة من أكبر المجموعات المتنوعة في العالم التي لها وجود في جميع القارات.

رافق سموه خلال الجولة سعادة الدكتور أحمد عبدالرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند.