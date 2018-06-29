هزاع بن زايد: زايد وغاندي قائدان ألهما الإنسانية

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومهاتما غاندي الرمز الهندي الكبير، قائدان عظيمان ألهما الإنسانية بقدر ما قادا نهضة بلديهما، مباركاً سموه للإمارات والهند إطلاق متحف «زايد - غاندي الرقمي».

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «زايد الأب المؤسس لدولة الإمارات، وغاندي الرمز الهندي الكبير، قائدان عظيمان ألهما الإنسانية بقدر ما قادا نهضة بلديهما وشكّلا قيم شعبيهما وهويتهما.. نبارك للإمارات والهند إطلاق متحف «زايد - غاندي الرقمي» الذي سيحمل المشترك الإنساني والحضاري بين هذين الرمزين الكبيرين إلى الأجيال المقبلة». دبي - البيان