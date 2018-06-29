«الداخلية» تشارك بمؤتمر الابتكار للإنتربول الأوروبي في هولندا

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك وفد من وزارة الداخلية برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام الوزارة، في مؤتمر الابتكار لرؤساء المكاتب المركزية للإنتربول الأوروبي، الذي عقد مؤخراً بمدينه لاهاي في مملكة هولندا، وذلك بحضور ممثلي أكثر من 25 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي.

وقام اللواء الريسي باستعراض تجربة وزارة الداخلية في منظومة الابتكار واستقطاب المواهب المتميزة، وقدم شرحاً مفصلاً حول حوكمة منظومة الابتكار وتشجيع المواهب المتميزة، وآلية دعمها وتطويرها في الوزارة.

والتقى مفتش عام الوزارة، على هامش المؤتمر، عدداً من ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر، وتم تبادل الأحاديث الودية بينهم، وبحث تعزيز التعاون فيما بينهم .

وأكد اللواء الريسي حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وكذلك حرص وزارة الداخلية على المشاركة بالابتكارات والخبرات الأمنية مع الدول الأعضاء في المنظمة.