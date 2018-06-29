«الإمارات لمتلازمة داون» تشارك في الكونغرس العالمي بأسكتلندا

المصدر: دبي - وام

استعرضت جمعية الإمارات لمتلازمة داون الترتيبات الخاصة بمشاركتها في الكونغرس العالمي لمتلازمة داون في جلاسكو بأسكتلندا خلال الفترة من 24 إلى 27 يوليو المقبل.

وذلك خلال الاجتماع الذي عقده وفد الدولة المشارك في هذا الحدث العالمي. وقالت الدكتورة منال جعرور، رئيسة مجلس إدارة الجمعية رئيس الكونغرس، إن الاجتماع ركز على أهمية تحقيق أهداف المشاركة من خلال الاستفادة من الخبرات المقدمة في هذا الحدث للاستعداد لتقديم الأفضل في الكونغرس العالمي لمتلازمة داون 2020 بدبي بصورة تعكس المكانة التي وصلت إليها الدولة في مجال دعم أصحاب الهمم والترويج لدولة الإمارات في مجال السياحة.

وأضافت أن برنامج المشاركة يتضمن عرضاً عن الإمارات والإنجازات والخدمات التي تقدمها الجمعية يتم خلاله تسليم الراية لاستضافة الكونغرس في دبي 2020، إضافة إلى ورقة عمل تخصصية للبروفيسور إيمان جاد، المستشارة التربوية في الجمعية عضو لجنة أمانة البرنامج في الكونغرس.

ومن جانبها أكّدت نوال الحاج ناصر، نائبة رئيس مجلس إدارة الجمعية، أهمية استضافة الكونغرس في دبي 2020 بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة وفق أحدث المستجدات وجلب أفضل البحوث والممارسات العالمية التي تخدم أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون.