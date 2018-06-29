وفد «دائرة القضاء» يتعرف إلى برامج الرعاية اللاحقة بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي-البيان

اطلع وفد من دائرة القضاء بأبوظبي، على آلية عمل إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي.

وكان العميد أحمد مسعود المزروعي مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، التقى الوفد، برئاسة المستشار العوضي المهري رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية.

مؤكداً أهمية التعاون المشترك بين الجهتين لخدمة أمن وسلامة المجتمع، وذلك بحضور العقيد سيف محمد الدهماني نائب مدير الإدارة، وعدد من الضباط. وقال المزروعي إن شرطة أبوظبي، تحرص على توفير أحدث الأجهزة والتقنيات، وتسخيرها في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، والاستفادة من الممارسات المحلية والعالمية للارتقاء بالأداء الشرطي.

وتسهيل الإجراءات لتحقيق رضا المجتمع، وتعزيز الأمن والسلامة. وتعرف الوفد إلى المهام والخدمات التي تقدمها الإدارة، وآليات الرعاية اللاحقة للأحداث والنزلاء بعد الإفراج عنهم، وسبل تنفيذ برامج التدريب والتأهيل، وتفعيل دور الشراكات المؤسسية والمجتمعية من أجل تطوير آلية العمل وتقديم أفضل الخدمات.

واستمع إلى شرح عن أهداف الإدارة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع والوقاية من الجريمة، وبرامج خفض النقاط المرورية، والمراقبة الإلكترونية، وتدابير الخدمة المجتمعية.

ترسخ مبادرات دائرة القضاء في أبوظبي التوسع في الخدمات الذكية والإلكترونية، وتطويع التكنولوجيا في مجالات الخدمات القانونية وإجراءات التقاضي، ضمن خطة التحول الرقمي لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدائرة في تسهيل الوصول إلى العدالة وتقديم خدمات قضائية عالمية الجودة تلبي الطموحات.