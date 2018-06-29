تخريج 3 دورات تخصصية بشرطة الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

احتفلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بتخريج ثلاث دورات تخصصية ضمن الخطة السنوية لوزارة الداخلية لعام 2018م، الرامية إلى صقل مهارات منتسبيها وتطوير قدراتهم في مجال العمل الشرطي، تمثلت في دورة تأمين وترحيل النزلاء ومواجهة حالات الهرب ودورة التميز وإعداد مشرفي السلامة المهنية ودورة رئيس فريق تدقيق (مدقق رئيس معتمد ) لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015.

تضمنت الدورات مواضيع ومفاهيم حديثة حسب طبيعة كل دورة، وذلك بهدف إكساب المشاركين وتزويدهم بالمعلومات والنظريات الحديثة التي تساعدهم على رفع مستوى أدائهم في العمل. واستفاد من الدورات عدد (51) من الضباط وصف الضباط والأفراد من مختلف قيادات الشرطة بالدولة.