عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع الهند

المصدر: مومباي - وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والوفد المرافق في ولاية ماهاراشترا الهندية، ديفاندرا فادنافيس، رئيس حكومة ولاية مهاراشترا.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، مجالات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف قطاعات التنمية، بما يكفل المُضي قُدماً في بناء القدرات، وأوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصحية والتعليمية.

ورحّب رئيس حكومة ولاية ماهاراشترا بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى جمهورية الهند، معرباً عن تمنياته بأن تسهم هذه الزيارة في دعم علاقات التعاون والصداقة بين البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، بما يعزز الشراكات الثنائية التي تخدم عملية التنمية والتقدم والازدهار لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

تنسيق

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق، ك.تشاندراشيخار راو، رئيس حكومة ولاية تيلانغانا.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وولاية تيلانغانا، والسبل الكفيلة بتعزيزها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على استمرار توطيد العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

من جانبه رحّب ك. تشاندراشيخار راو، رئيس حكومة ولاية تيلانغانا، بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً اهتمام الحكومة الهندية بتعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات.

وأشار ك. تشاندراشيخار راو إلى أن مثل هذه الزيارات المهمة من شأنها أن تسهم في تنمية علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات، معرباً عن تقديره لما تنفذه دولة الإمارات من مشاريع تنمية مختلفة في جمهورية الهند.

وأشاد بالمكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما حققته من تقدم وتطور في شتى المجالات.