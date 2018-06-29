بطاقة «إسعاد» لموظفي مدينة دبي الطبية

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع سلطة مدينة دبي الطبية يتم بموجبها انضمام موظفيها إلى برنامج شرطة دبي «إسعاد».

والذي يحقق السعادة لحاملي بطاقة إسعاد وتمنحهم مزايا وعروضاً خاصة يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين.

وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي العميد الطبيب الاستشاري الدكتور علي محمد سنكل، مدير المركز الصحي لشرطة دبي، فيما وقّعها من جانب سلطة مدينة دبي الطبية الدكتور رمضان البلوشي، الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي.

وأكد العميد سنكل أن هذا التعاون مثمر مع سلطة مدينة دبي الطبية، ومثيله مع جهات أخرى.

من جانبه، قال الدكتور رمضان إن مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي وسلطة مدينة دبي الطبية، تهدف إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الأطراف، والعمل على زيادة فاعلية التعاون القائم في مجال تقديم خدمات إسعاد الجمهور، سعياً من الجانبين لتعزيز التعاون المشترك. وتتيح المذكرة انضمام موظفي سلطة مدينة دبي الطبية لبرنامج «إسعاد» في شرطة دبي، فيما ستزود شرطة دبي موظفي السلطة ببطاقة إسعاد وإشعار بالشركات.