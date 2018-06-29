حامد بن زايد يحضر أفراح الظاهري في العين

المصدر: العين - وام

حضر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه خليفة محمد عبدالله الظاهري بمناسبة زفاف نجله «ناصر» إلى كريمة حمد حميد بن دلموج الظاهري.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بقاعة الاحتفالات بمركز العين للمؤتمرات - الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، والشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ زايد بن أحمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشخصيات وكبار المسؤولين وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. وتخلل الحفل عروض للفرق التراثية والشعبية ابتهاجاً بالمناسبة.