كشافة الإمارات تستضيف لقاء الجوالة العرب 2019

المصدر: دبي-البيان

ترأس الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي رئيس جمعية كشافة الإمارات، الاجتماع الثامن لمجلس إدارة الجمعية لعام 2018، بحضور نائبي الرئيس، اللواء متقاعد عبد الرحمن رفيع.

والدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، والعميد الدكتور عبد الله المشرخ رئيس لجنة الرواد والاستراتيجية، والمفوض الدولي ناصر عبيد الشامسي، والأمين العام خليل رحمة علي، والمدير المالي عبيد مفتاح المحرزي.

وناقش الاجتماع الذي عقد في مقر مفوضية كشافة دبي، أهم ترتيبات استضافة لقاء الجوالة العرب 2019 في دولة الإمارات، وتشكيل وفد الدولة المشارك في المخيم العربي الـ 32 في الجزائر، خلال الفترة من 25/‏8 وحتى 5/‏9 المقبل.

واتخذ المجلس قراره بالمشاركة الفاعلة في المخيم العربي بالجزائر، الذي يعقد على المستوى العربي كل ثلاث سنوات، ويهدف إلى توثيق أواصر الود والصداقة والأخوة بين الكشافين العرب.