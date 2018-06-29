وفد من «الداخلية» يطّلع على تجربة اليابان في مكافحة الحرائق

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد من وزارة الداخلية برئاسة اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان للاطلاع على تجربة اليابان في مجال الدفاع المدني، وما يصاحبها من تدابير وقائية للمدنيين ومعرفة الوسائل والأنشطة التي تستخدمها في مكافحة الحرائق.

وعقد اللواء المرزوقي والوفد المرافق له سلسلة من الاجتماعات مع عدد المسؤولين في وزارة الداخلية والاتصالات في اليابان بحضور تسوباكي نائب مدير عام المكتب الاستراتيجي الدولي في وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، وخالد عمران العامري سفير الدولة في اليابان.

جرى خلال الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في مختلف مجالات وأعمال الدفاع المدني.

كما تم الاطلاع على أفضل التطبيقات والممارسات المطبقة في هذا المجال بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون والتواصل بين وزارتي الداخلية في البلدين بمختلف المجالات خاصة التكنولوجي والسيبراني، والحماية والسلامة وإدارة مكافحة الحرائق والتقنيات الحديثة المتطورة والتدريب بشتى أنواعه.

وقال اللواء المرزوقي إن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون ومواكبة المعايير والأساليب العالمية في العمل الشرطي الحديث، بناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وفي إطار رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.