منع قوارب النزهة دخول خور أم القيوين خلال فترة الصيد

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكد المقدم يوسف بوهارون، رئيس قسم شرطة ميناء أم القيوين مدير نقطة أمن الخور، أن النقطة تلقت خلال العام الماضي 20 شكوى مقدمة من صيادين، تفيد بانزعاجهم من قوارب النزهة واقتراب الدراجات المائية من أدوات الصيد في الخور.

الأمر الذي يؤدي إلى إتلافها، وهروب الأسماك بسبب الضجيج الذي تحدثه، وبيّن أنه بتوجيهات من حكومة أم القيوين تقرر منع دخول قوارب النزهة والدراجات المائية لخور الإمارة خلال فترة السماح بالصيد، التي تبدأ من الأول من يوليو المقبل وحتى نهاية فبراير المقبل، بغية توفير الراحة للصيادين والمحافظة على معدات الصيد التي يستخدمونها من قراقير وشباك وخلافه.

وبين أن هناك توجيهات من اللواء راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، بضرورة توفير الأمن والسلامة لصيادي الإمارة خلال توجههم للصيد في الخور والحد من إزعاج الصيادين.

مقترحات

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر جمعية الصيادين بأم القيوين، مساء أول من أمس، بحضور المقدم يوسف إبراهيم بوهارون، رئيس قسم شرطة ميناء أم القيوين، وجاسم حميد غانم، رئيس جمعية الصيادين، وغانم علي سعيد، مدير إدارة الصحة العامة والبيئة ببلدية أم القيوين.

وعمر سيف أبوعصيبة، نائب رئيس جمعية الصيادين في الإمارة، وعدد من المواطنين الحاصلين على تصاريح ممارسة الصيد في الخور، حيث تم خلاله توزيع 100 تصريح صيد للمواطنين لدخول الخور، إضافة إلى الاستماع للملاحظات ومقترحات الصيادين لرفعها للجهات العليا بهدف إيجاد الحلول لها.

ملصقات

وأضاف رئيس قسم شرطة ميناء أم القيوين مدير نقطة أمن الخور أنه تم توزيع ملصقات للصيادين تحوي إرشادات ونصائح وأرقاماً للطوارئ يتم وضعها على القارب.

ومن جهته أكد جاسم حميد غانم، رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، أن الجمعية سجلت خلال الاجتماع، الذي ضم عدداً كبيراً من الصيادين، اقتراحات وملاحظات المواطنين حول الخور، من خلال مداخلاتهم في اللقاء، وسيتم رفع كل الملاحظات والاستفسارات إلى الجهات المختصة في الإمارة لمناقشتها وتطبيقها بما يتناسب مع الحفاظ على الثروة السمكية والبيئة.

وتضمن الاجتماع عرض المقترحات وتقديم التعليمات حول ممارسة مهنة الصيد في خور الإمارة، ومنها منع الصيد في المنطقة بين خور الرأس والعطين، ومنع مزاولة المهنة في الفترة من الساعة 6 صباحاً إلى 3 مساءً، ومنع الصيد بطريقة «العاملة» و«السكار»، وإلزام القوارب بالمرور على نقطة أمن الخور قبل الدخول والعودة.