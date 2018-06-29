شرطة دبي تحصل على شهادة دولية لعقد دورات مكافحة التسربات النفطية

المصدر: دبي-البيان

ثمّن اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حصول مركز مكافحة التلوث البحري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، على شهادة اعتماد دولية لعقد دورات مكافحة التسربات النفطية في المستوى الأول والثاني من هيئة المواصلات البرية والبحرية، ممثل دولة الإمارات في المنظمة البحرية الدولية (أي إم أو).

جاء ذلك خلال تفقده للإدارة العامة للنقل والإنقاذ، بحضور اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ونائبه العميد أحمد عبد الله علي شهيل، وعدد من الضباط.

إنجاز

وأشاد اللواء عبد الله خليفة المري، بالإنجاز الذي حققته القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز مكافحة التلوث البحري، بحصولها على هذه الشهادة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات شرطة دبي العالمية التي حققتها في العديد من المجالات، متوجهاً بالشكر إلى كافة المسؤولين في مركز مكافحة التلوث البحري على ما بذلوه من جهد لتحقيق هذا الإنجاز.

ومن جانبه، قال العميد الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، إن هذه الشهادة تعتبر إنجازاً لشرطة دبي، فهذه الدورات كانت تكلف المركز مادياً في السابق، وتقوم بإعطائها لشركات خاصة، أما الآن، فإنها تعقد في المركز، ويمكن إعطاؤها للشركاء أيضاً .