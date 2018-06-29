دعوة راغبي دراسة العلوم الطبية الى تقديم الطلبات

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

دعت هيئة الصحة في دبي، خريجي الثانوية الراغبين في دراسة الطب والتخصصات الطبية المساندة، للإسراع فوراً، عقب إعلان نتائج الثانوية، لتقديم طلباتهم إلى الهيئة، خاصة أن الموعد المحدد لاستلام الطلبات، ينتهي في 19 يوليو المقبل.

وقالت آمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية: «إن هيئة الصحة تقدم امتيازات للراغبين في دراسة الطب والتخصصات الطبية المساندة، كما تقدم حوافز مادية ومعنوية للطلبة الراغبين في التدريب الصيفي بالهيئة، لتنمية دافعية الطلاب والطالبات على التعلم والتدريب ودعم الثقة بأنفسهم».

وأوضحت أن الامتيازات التي تقدمها الهيئة للطلبة طوال فترة الرعاية، تشمل باقة التأمين الصحي، مع راتب شهري قدره 6500 درهم لتخصص الطب، و5000 لتخصصات الطب المساند والتمريض، إلى جانب 2500 درهم لتوفير حساب آلي شخصي، و3000 درهم للكتب، وقبل ذلك، تتكفل هيئة الصحة بتسديد الرسوم الجامعية، وفقاً للائحة المعتمدة لبرنامج الرعاية.

توفير وظيفة

وأوضحت أنه بعد التخرج في الجامعة أو الكلية، توفر الهيئة الوظيفة المناسبة «حسب التخصص»، وذلك في أي من منشآتها الطبية.

وأضافت: «إن الهيئة خصصت مكافآت شهرية للملتحقين ببرنامج التدريب الصيفي، تصل لـ 3 آلاف درهم، حسب المرحلة التعليمية، وهذه المكافأة، تعد مكافأة رمزية تشجيعية، لكن المهم هنا بالنسبة للهيئة والمتدربين، هو رصيد المعرفة والخبرة التي يكتسبها كل طالب مع نهاية برنامج التدريب».

وذكرت أن تركيز التدريب الصيفي على المرحلتين «الثانوية والجامعية»، يظهر الاهتمام البالغ لهيئة الصحة في دبي لإعداد الطلبة المواطنين، وتأهيلهم بشكل مبكر للانخراط في الحياة العملية، من خلال المعايشة والممارسة العملية للوظائف المتنوعة التي يشتمل عليها نطاق التدريب.

ومن جانبها، أشارت ميعاد آل علي مسؤولة التدريب في الهيئة، إلى أنه بمجرد انتهاء فترة التسجيل، سيكون هناك لقاء تعريفي للطلبة، بطبيعة الوظائف ومجالات التدريب والإعداد، إلى جانب تعريفهم بتفاصيل الدوام والضوابط العامة للعمل، ومن ثم مباشرة التدريب بشكل واقعي وفعال.