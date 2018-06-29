مجلس متعاملي «طرق دبي» يبحث تطوير خدمات النقل المدرسي

Ⅶدبي - البيان

بحث مجلس متعاملي هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال جلسته الحادية والتسعين، التي انعقدت مؤخراً في المبنى الرئيس للهيئة، تحت شعار «نتميّزُ من أجلكم»، مع الجهات العاملة في قطاع النقل المدرسي، باقة الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة، وذلك من خلال تبادل الآراء والأفكار وتقديم المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تطوير آلية العمل لتحقيق المصلحة العامة.

ترأس الجلسة محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين رئيس مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات، بحضور النائب الثاني لمجلس المتعاملين أحمد محبوب وعصام الرفيع، مدير إدارة النقل المدرسي في مؤسسة تاكسي دبي، وممثلو الجهات العاملة في مجال النقل المدرسي وعدد من موظفي الهيئة.

توصيات

وبناءً على طلب مسؤولي المدارس وأولياء الأمور، أوصى المجلس بعقد ورش توعوية وتثقيفية بشكل شهري أو ربع سنوي مع إدارات النقل المدرسي للاستماع والوقوف على احتياجات أولياء الأمور والاستفادة من الملاحظات بشكل مباشر لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف تحقيق الأمن والسلامة والارتقاء بمعدلات رضا أولياء الأمور عن الخدمات المقدمة من إدارات النقل المدرسي.

كما أوصى المجلس بزيادة برامج الأمن والسلامة داخل وخارج الحافلات ووضع برامج متكاملة وشاملة في الحالات الطارئة وإطلاع أولياء الأمور والمدارس المتعاقد معها عليها، وتحديث هذه البرامج حسب الحاجة؛ وذلك لزيادة الأمن والأمان للطلبة بمختلف فئاتهم العمرية.