«كهرباء دبي» تطلق مركز تحكم بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

افتتح سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مركز التحكم الرقمي للهيئة والذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي.

حيث يعد الأول من نوعه في الدولة من حيث توظيف هذه التقنية للمراقبة الاستباقية للبنية التحتية الرقمية وقنوات الخدمة لدى الهيئة.

ويقوم المركز بمراقبة جميع قنوات الخدمة لدى الهيئة بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر مراكز المستقبل لإسعاد المتعاملين وموقع الهيئة الالكتروني، والتطبيق الذكي.

إضافة إلى مراقبة البنية التحتية مثل أنظمة «إس إيه بي» وأنظمة عدادات الشبكات الذكية. كما يعمل المركز على مدار الساعة ويتبنى أحدث التقنيات المتطورة التي تضمن اتخاذ الاجراءات اللازمة في الحالات الطارئة ضمن بيئة تقنية المعلومات في الهيئة، كما أن المركز مجهز بخطوط بديلة للشبكة والطاقة لضمان استمرارية الأعمال.

استشراف المستقبل

وقال سعيد الطاير:«يأتي افتتاح هيئة كهرباء ومياه دبي لمركز التحكم الرقمي الذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، بضرورة استشراف المستقبل وابتكار تقنياته وتوظيفها لتحقيق أفضل النتائج.

وتتواءم استراتيجياتنا ومبادراتنا مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية بما في ذلك مئوية الإمارات 2071 التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد وترسم الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي حيث تمثل هذه المبادرة المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة».

توطين

وأضاف الطاير: «يعمل مركز التحكم الرقمي بالكامل بأيدٍ إماراتية حيث بلغت نسبة التوطين به 100 %، وذلك أيضاً يندرج ضمن جهودنا لزيادة نسبة التوطين في الهيئة والاعتماد أكثر على الكوادر المواطنة التي تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة.

وسيتيح المركز القائم على الذكاء الاصطناعي قياس مدى سعادة المتعاملين من خلال تحليل تفاعل المتعاملين مع الخدمات الذكية، والقيام بالتحليلات الاستباقية لسعة الاستيعاب وتحديد الاحتياجات المستقبلية للبنية التحتية، وتحليل أداء مختلف عناصر البنية التحتية للكشف عن أي تغيير في أداء البنية التحتية».

وأطلقت الهيئة العديد من المشاريع والمبادرات المُبتكرة، ضمن مساعيها لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء، كخدمة «رماس» والتي تعد بمثابة موظف افتراضي في الهيئة، يقوم بالاستجابة السريعة للمحادثة الفورية التي يجريها المتعامل في فترة زمنية وجيزة.

«ديوا الرقمية»

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة «ديوا الرقمية»، لإعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية، وخلق مستقبل رقمي جديد لدبي. وستتيح المبادرة تطبيق نموذج رائد للمؤسسات الخدماتية، يستند على الابتكار في مجال الطاقة المُتجددة، وتخزين الطاقة، والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.