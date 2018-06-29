نهيان بن مبارك يحضر أفراح البستكي في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله علي محمد زينل البستكي بمناسبة زفاف نجله «محمد» إلى كريمة محمود عقيل عبدالله قاسم.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بمركز الجواهر للمناسبات بالشارقة - الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب حاكم الشارقة بمدينة كلباء والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة وعدد من الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجا بهذه المناسبة.