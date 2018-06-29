مناقشة دور حملات التوعية في وقاية الأبناء من المخدرات

المصدر: دبي-البيان

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مجلسي القيادات الشابة وأصحاب الهمم في شرطة دبي، جلسة حوارية في دبي مول، ناقشت دور الحملات التوعوية في وقاية الأبناء من التورط في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والدور الكبير الذي يقع على عاتق الأسرة في حماية أبنائها ومتابعتهم والتحاور معهم حتى لا يكونوا ضحية لتجار المخدرات.

وناقش المشاركون في الجلسة الحوارية التي يأتي تنظيمها ضمن حملة «كن مع أبنائك.. يكونوا بخير» تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أفضل السبل الكفيلة بمخاطبة جيل الشباب وتوصيل الرسالة التوعوية لهم بالطريقة المحببة لهم خاصة مع انتشار التكنولوجيا والتطبيقات الذكية.

حملات مدروسة

وأكد الدكتور محمد مراد عبد الله، مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي لاستشراف المستقبل، على أهمية الحملات التوعوية في توعية جيل الشباب من التورط في المواد المخدرة، لكنه شدد على أهمية أن تكون هذه الحملات مدروسة وخاضعة لدراسات علمية حتى يكون لها مردود إيجابي على الفئة المستهدفة.

وأشار الدكتور مراد إلى أهمية دراسة أبعاد الحملات التوعوية والنتائج المتوقعة من تنفيذها، وأن توّصل الرسالة المطلوبة منها للشباب بطريقة سليمة تساهم في إبعادهم وعدم سقوطهم في براثن المخدرات، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية أن لا تقتصر الحملات التوعوية على جيل الشباب وإنما يجب أن تشمل الأسر حتى تكون واعية في طريقة حماية أبنائها وطرق التعامل مع المدمن لديها.

وأكد الدكتور مراد على أهمية معرفة الأسر بأصدقاء أبنائهم، وأن يكونوا قريبين منهم ومحاورتهم والتواصل الدائم معهم، محذراً من خطر أصدقاء السوء ودورهم في توريط الأبناء بتعاطي المواد المخدرة.

القرارات السليمة

من جانبها، أكدت الدكتورة هدى السويدي، مدير إدارة الفئات الأكثر عرضة للضرر في هيئة تنمية المجتمع، على أهمية تعليم الأبناء منذ صغرهم القدرة على اتخاذ القرارات السليمة كونها ستساهم في رفضهم لتجربة أو قبول تعاطي المواد المخدرة.

مشددة على أهمية وجود وعي لدى المجتمع بكيفية حماية الأبناء من التورط بتعاطي المواد المخدرة وعلى أهمية تضافر الجهود المؤسسية والأسرية من أجل حماية المجتمع من آفة المخدرات.

الحذر من التفكك

بدورها، أكدت العنود النقبي، من هيئة تنمية المجتمع، أن التفكك الأسري يعتبر من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تورط الأبناء في تعاطي المواد المخدرة لذلك يجب أن يكون عليهم رقابة ومتابعة مستمرة من أجل حمايتهم.

مشددة على أهمية استغلال التطورات التكنولوجية الحديثة والإقبال الكبير من الأبناء على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام التطبيقات والأجهزة الذكية في نشر الرسالة التوعوية لهم بالطريقة التي تلامس تفكيرهم.

مجلس أصحاب الهمم

وتحدثت سميرة ثابت، العضو في مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، عن دور المجلس في توعية أصحاب الهمم من براثن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من خلال المشاركة في الحملات والفعاليات الخاصة ومنها حملة «كن مع أبنائك.. يكونوا بخير».

مشاركة

شهدت الجلسة الحوارية مشاركة العديد من جيل الشباب والزائرين لمنصة شرطة دبي في دبي مول، والذين قدموا العديد من الآراء حول سبل توصيل الرسالة التوعوية للجيل الشاب بمخاطر المخدرات وخاصة باستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الذكية إلى جانب تقديم العديد من الآراء حول الدور الأسري ودور المؤسسات في نشر التوعية وتقديم الدعم والرعاية اللاحقة.