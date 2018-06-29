حملة مرورية لتحسين السلامة على طرق الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

انطلقت حملة التوعية المرورية الفصلية الثالثة التي تنظمها وزارة الداخلية بعنوان «صيف بلا حوادث»، بالتعاون مع الإدارة العامة للتنسيق المروري والمجلس المروري الاتحادي، بمشاركة إدارات المرور والدوريات بالدولة، في إطار تحقيق هدف استراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة جعل الطرق أكثر أمناً، الرامي إلى تحسين السلامة المرورية على الطرق عن طريق نشر الوعي المروري لكل شرائح المجتمع.

والحد من الحوادث المرورية وتوفير درجة عالية من الأمن والسلامة للأفراد والممتلكات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تم البدء في الحملة المرورية الفصلية «صيف بلا حوادث» اعتباراً من الأول من يوليو وتستمر ثلاثة أشهر، حيث أكد العميد الدكتور علي راشد بن عواش، مدير إدارة المرور والدوريات، أن الحملة تهدف إلى إيصال رسالة توعية لقائدي المركبات ومرتادي الطريق حول كيفية تفادي وقوع الحوادث المرورية التي تقع في فصل الصيف نتيجة تزايد معدلات درجات الحرارة، التي تؤثر سلباً على سائقي المركبات .

توعية

ومن جهته أكد النقيب محمد حسن البصري، مدير فرع التوعية والإعلام المروري، أن الحملة تهدف بشكل أساسي إلى نشر الوعي المروري لكل شرائح المجتمع ومستخدمي الطريق، حيث ستتضمن فعاليات الحملة توزيع منشورات توعية تحمل في طياتها مخاطر بعض السلوكيات المرورية لتوضيح خطرها، وحث مستخدمي الطريق على تجنب ارتكابها، والعقوبات المترتبة عليها.