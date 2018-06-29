«نيابة دبي» تفوز بجائزة الإنجازات العربية عن «قضية اليوم الواحد»

المصدر: دبي-البيان

حصلت النيابة العامة بدبي، على جائزة «الإنجازات الحكومية العربية المتميزة»، عن مبادرة «قضية اليوم الواحد»، ضمن ملتقى الابتكار الحكومي المتميز 2018، التي تنظمها أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية.

وتأتي مبادرة «قضية اليوم الواحد»، في إطار تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإسعاد المتعاملين، حيث بدأت النيابة العامة بدبي، بتطبيقه للتحقيق والتصرف والإحالة إلى المحكمة، وإصدار الحكم وتنفيذه خلال 24 ساعة. وسعت النيابة العامة من خلال مبادرة «قضية اليوم الواحد»، إلى رفع معدل سرعة التصرف والمحاكمة في قضايا الجنح والمخالفات.