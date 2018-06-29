المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

حققت مراكز سعادة المتعاملين في إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، 100 % في مؤشر السعادة للمتعاملين، وذلك للسنة الثانية على التوالي، وذلك بناء على عدة مؤشرات، جرى قياسها من خلال مركز البحوث والدراسات والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

جاء ذلك نتاج عمل وجهود ركزت على تقديم أفضل الخدمات التي ساهمت في تحقيق السعادة والرضا للجمهور المتعامل، وانعكست إيجاباً على إسعاد المجتمع.

وأشار المقدم د. راشد عبيد اليليلي رئيس لجنة تطوير الخدمات، إلى أنهم يضعون مؤشر السعادة ضمن أولوياتهم، لتعزيز الإيجابية في بيئات العمل، التي تضمن تحقيق قيم السعادة، حيث يحرصون على مناقشة النتائج بشكل دوري، من خلال اجتماعات الإدارة .