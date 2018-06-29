«تبرّع بدمك» ترفع مستوى الوعي الصحي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت شرطة أبوظبي ممثلة في مديرية الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات، بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، مبادرة للتبرع بالدم تحت شعار «تبرّع بدمك وأنقذ حياة»، ضمن مبادرات عام زايد وبمشاركة مجموعة من الضباط وصف الضباط والأفراد العاملين بشرطة أبوظبي.

وقال اللواء سعيد سيف النعيمي، مدير قطاع المالية والخدمات، إن المبادرة تأتي من منطلق حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تعزيز قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه» وتنفيذاً لاستراتيجية عام زايد لتعزيز قيم الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والاستدامة.

وأضاف أنها تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، وتشجيعهم على ممارسة السلوكيات الصحية الصحيحة، ومساعدتهم في اكتشاف بعض الأمراض، وتعريفهم بطرق الوقاية، مشيراً إلى أن التبرع بالدم يجسّد واحدة من أروع مظاهر التكافل الاجتماعي والإنساني النبيل لإنقاذ حياة آلاف المرضى والذين هم في أمسّ الحاجة لنقل الدم.