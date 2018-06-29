بلدية أم القيوين تنظم ندوة تعريفية عن «إكسبو 2020»

المصدر: أم القيوين - وام

نظمت دائرة بلدية أم القيوين أمس بمقر مركز الخدمات الموحدة ندوة تعريفية عن إكسبو 2020 دبي لموظفي حكومة أم القيوين والجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات والقطاع الخاص في الإمارة. وبدأت الندوة التي قدمتها عائشة أحمد الغافلي منسق بمكتب إكسبو 2020 بالتعريف بمعرض إكسبو الذي يعد مشروعاً وطنياً له أهمية اقتصادية وسياحية وثقافية، ويشكل ملتقى للحضارات والثقافات وتبادل المعرفة وعرضاً لأهم الابتكارات والاختراعات التي يكون لها أثر إيجابي في خدمة البشرية حول العالم. وأوضحت الغافلي أن المعرض الذي يقام تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» يشكل منصة استثنائية تتيح للمجتمع العالمي التعاون معا لاكتشاف الحلول المبتكرة والرائدة للاستدامة.