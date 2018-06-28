عبدالله بن زايد يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة في مومباي

المصدر: وام

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في اجتماع الطاولة المستديرة الذي عقد في مومباي وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الهند.

وتناولت الاجتماع الذي حضره عدد من المديرين التنفيذيين لكبريات الشركات الهندية بحث سبل التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وأعرب سموه عن سعادته بهذا اللقاء الذي جمعه مع المديرين التنفيذيين للشركات الهندية الكبرى على الطاولة المستديرة ..مؤكداً سموه أهمية هذا اللقاء الذي يسهم في إثراء الحوارات وبحث سبل تعزيز التعاون وإقامة مشاريع مشتركة وتبادل الأفكار والخبرات في مجالات العمل المشترك بين البلدين الصديقين.

حضر الاجتماع محمد شرف الهاشمي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند وسعادة محمد صالح الطينجي قنصل عام الدولة في مدينة مومباي.

من جهة أخرى التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق في ولاية ماهاراشترا الهندية ديفاندرا فادنافيس، رئيس حكومة ولاية مهاراشترا وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الهند.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف قطاعات التنمية وبما يكفل المُضي قدماً في بناء القدرات وأوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصحية والتعليمية.

ورحب رئيس حكومة ولاية ماهاراشترا بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى جمهورية الهند ..معرباً عن تمنياته بأن تسهم هذه الزيارة في دعم علاقات التعاون والصداقة بين البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الامارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بما يعزز الشراكات الثنائية التي تخدم عملية التنمية والتقدم والازدهار لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند وسعادة محمد صالح الطنيجي قنصل عام الدولة في مدينة مومباي.