محمد بن زايد يعزي هاتفياً شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

المصدر: وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة شقيقته.

كما أعرب سموه عن صادق مواساته إلى أسرة الإمام الطيب .. داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب فضيلة الإمام الطيب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر طيبة .. سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والسعادة.