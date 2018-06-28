طقس غائم جزئياً وارتفاع آخر في درجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا على الدولة حارا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحيانا وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقا بعد الظهر مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة بينما تنخفض درجات الحرارة على الساحل الشرقي.. والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط احيانا خاصة على البحر والمناطق المكشوفة خاصة شمالا وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/ساعة بوجه عام تصل 40 كم / ساعة أحيانا على البحر وبعض المناطق المكشوفة.

البحر في الخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحيانا شمالا خلال الليل.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:53 والثاني عند الساعة 01:35 والجزر الأول عند الساعة 08:26 والجزر الثاني عند الساعة 21:19 .

وفي بحر عمان يكون متوسط الموج يضطرب أحيانا.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:03 والمد الثاني عند الساعة 21:58، والجزر الأول عند الساعة 16:54 والجزر الثاني عند الساعة 04:42 .

درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 47 29 40 10

دبي 43 32 35 10

الشارقة 44 28 40 10

عجمان 43 28 45 15

أم القيوين 43 29 40 10

رأس الخيمة 44 32 45 15

الفجيرة 36 29 80 35

العين 47 32 30 10

ليوا 47 29 35 10

الرويس 44 28 50 15

السلع 43 29 40 10

دلما 42 30 55 15

طنب الكبرى 40 32 55 25

طنب الصغرى 40 32 55 25

أبوموسى 40 32 55 25 .