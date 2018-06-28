عبدالله بن زايد و وزيرة خارجية الهند يعلنان عن إطلاق متحف زايد - غاندي الرقمي

أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي و سوشما سوراج وزيرة الخارجية في جمهورية الهند عن إطلاق أول متحف رقمي مشترك بين دولة الإمارات و جمهورية الهند وذلك خلال عام زايد 2018 إحتفاء وتكريما لذكرى القائدين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومهاتما غاندي الزعيم الروحي للهند.

وتتيح هذه المبادرة فرصة التعرف على القائدين الاستثنائيين خلال الذكرى المئوية للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وذكرى مائة وخمسين عاما على ميلاد مهاتما غاندي عبر محتوى تفاعلي لصور ومقاطع فيديو يمثل حياتهما و يستذكر ما قدماه من إنجازات و أفعال جليلة لبلديهما والعالم.

ويأتي متحف غاندي - زايد الرقمي في أبوظبي الذي سيتم إطلاقه تزامنا مع "عام زايد" تعريفا بإرث القائد المؤسس لدولة الإمارات وتأكيدا على العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند و التعاون الدائم بينهما.