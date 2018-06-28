"خليفة الإنسانية" تنظم حفل الزواج الجماعي السابع في البحرين

المصدر: البيان الإلكتروني

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية .. نظمت المؤسسة أمس حفل الزفاف الجماعي السابع في مملكة البحرين الشقيقة والذي ضم ألف شاب وفتاة .

حضر الحفل - الذي يقام برعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين - سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية في مملكة البحرين والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين ومحمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وسعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية وعدد من كبار المسؤولين والضيوف وأهل العرسان.

وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بعمق العلاقة الأخوية المتميزة التي تربط بين الإمارات والبحرين قيادة وحكومة وشعبا .. مثمنا جهود ودعم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في تنظيم هذا الحفل الضخم والذي يعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين التي أسسها الآباء والأجداد منذ القدم.

كما أشاد بالدعم الكبير الذي يقدمه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية للعمل الخيري والإنساني في المملكة والذي يعتبر الداعم الأول له من خلال مبادراته الإنسانية في مختلف المناسبات .. مثمنا توجيهات جلالته بتقديم كل أنواع الدعم والرعاية للشباب البحريني وحرصه على تكامل الجهود للوقوف مع الشباب في بداية حياتهم ومساندتهم لتوفير الحياة الكريمة المستقرة لجميع أفراد الشعب البحريني الكريم .

وتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى العرسان .. داعيا المولى عز وجل أن يبارك لهم ويجمع بينهم في الخير ويوفقهم لبناء أسرهم .. متمنيا لهم حياة سعيدة وموفقة ملؤها الحب والوئام.

من جهته أشاد سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان برعاية ملك مملكة البحرين لحفل الزواج الجماعي السابع الذي نظمته مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.. مثنيا على الدعم الذي تقدمه المؤسسة للشباب البحريني المقبل على الزواج .. لافتا إلى أنه بلغ عدد العرسان المستفيدين من حفلات الزواج الجماعي نحو 3646 عريسا وعروسة منذ عام 2011 وحتى عام 2018.

وأوضح أن هذا الدعم يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين ومواصلة لنهج حفلات الزواج الجماعي الذي تشجعه قيادتنا الرشيدة في الإمارات لتخفيف التكاليف والأعباء على كاهل المتزوجين ليؤسسوا لأنفسهم حياة زوجية بلا ديون تعكر صفو حياتهم.

من جانبه توجه محمد حاجي الخوري بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعمهم المتواصل لحفل الزواج الجماعي في مملكة البحرين الشقيقة.

وأكد أن استمرارية قيادتنا الرشيدة في دعم وتفعيل الأعراس الجماعية محليا وخليجيا يسهم في تخفيف الأعباء على الأسر الإماراتية والخليجية.. مشيرا إلى أن شيوخنا في دولة الإمارات هم المثل والقدوة في الحد من الإسراف والمغالاة في الأعراس وهم أصحاب المبادرة في نشر ظاهرة الأعراس الجماعية في الدولة .

من ناحيته أكد الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية أن هذا الحفل الذي يتم تنظيمه بدعم من مؤسسة خليفة الإنسانية هو خير دليل على مدى العلاقة الأخوية التاريخية الكبيرة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا.

جدير بالذكر أن مؤسسة خليفة الإنسانية رعت حتى الآن زواج 3646 عريسا وعروسة خلال ست حفلات للزواج الجماعي في البحرين أولها في ديسمبر عام 2011 وبلغ عدد العرسان 220 عريسا وعروسة والثاني في عام 2012 وضم 224 والثالث في عام 2013 ضم 222 والرابع في عام 2014 ضم 222 عريسا وعروسة والخامس في عام 2016 ضم 870 عريسا وعروسة وفي عام 2017 ضم العرس الجماعي 888 عريسا وعروسة وفي عامنا الحالي 2018 ضم العرس الجماعي 1000 عريسا وعروسة.